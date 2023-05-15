СК возбудил дело против охранников, не пустивших Бастрыкина на намыв Васильевского острова

Ранее в СМИ появилась информация, что председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина не пустили на территорию строительства северного намыва на Васильевском острове. По информации издания, Бастрыкин был без охраны. Спустя час глава комитета вернулся в сопровождении сотрудников ОМОН. Об этом информирует RT.