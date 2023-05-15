СК возбудил дело против охранников, не пустивших Бастрыкина на намыв Васильевского острова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как председателя ведомства Александра Бастрыкина не пустили на северный намыв Васильевского острова в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Следователи установили, что 14 мая на территории объекта на Морской набережной сотрудники частной охранной организации «Агис» умышленно совершили действия, выходящие за пределы их полномочий. Так, сотрудники ЧОП противодействовали сотрудникам СКР.
Ранее в СМИ появилась информация, что председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина не пустили на территорию строительства северного намыва на Васильевском острове. По информации издания, Бастрыкин был без охраны. Спустя час глава комитета вернулся в сопровождении сотрудников ОМОН. Об этом информирует RT.