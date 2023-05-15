Доцент Тимофеев рассказал о мести телефонных мошенников несговорчивым жертвам

Он отметил, что из-за неудачи злоумышленники могут попытаться испортить жизнь своему «клиенту». Для этого они могут звонить знакомым жертвы от ее имени, говорить оскорбления или сообщать порочащие факты. Для этого мошенники используют технологию подмены номера, объяснил специалист.
Еще больше проблем могут причинить звонки в полицию и другие экстренные службы. В этом случае жертве придется доказывать непричастность к таким сообщениям.
Также телефон человека, не поддавшегося на обман, могут из мести добавить в списки спам-рассылок или разместить на сайтах знакомств. Такие действия приводят к потоку ненужных звонков и сообщений на номер жертвы.
«Чтобы не допустить этого, есть только одна рекомендация: пожалейте свои нервы и время и не вступайте с мошенниками в разговоры», — рекомендовал Тимофеев в интервью изданию «Прайм».
Национальная служба новостей выяснила, что украинские спецслужбы повысили активность по вымогательству денег у россиян. Для этого украинские спецслужбы набрали дополнительных сотрудников для работы в мошеннических «колл-центрах».