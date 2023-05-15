Доцент Тимофеев рассказал о мести телефонных мошенников несговорчивым жертвам

Он отметил, что из-за неудачи злоумышленники могут попытаться испортить жизнь своему «клиенту». Для этого они могут звонить знакомым жертвы от ее имени, говорить оскорбления или сообщать порочащие факты. Для этого мошенники используют технологию подмены номера, объяснил специалист.