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Директор театра «Ленкома» Варшавер опроверг информацию об ухудшении состояния Глеба Панфилова

Общество
Директор театра «Ленкома» Варшавер опроверг информацию об ухудшении состояния Глеба Панфилова

Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер опроверг слухи о том, что состояние режиссера Глеба Панфилова ухудшилось.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о тяжелом состоянии народного артиста РСФСР, который недавно перенес инсульт головного мозга. Также многие СМИ писали, что врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Варшавер опроверг эти данные.

«Я такой информацией не располагаю, я нахожусь на связи с НИИ имени Склифосовского», — сказал он.

Ранее Директор «Ленкома» сообщил об улучшении состояния Панфилова — он узнает сына и подает знаки, обнадеживающие на скорое выздоровление.
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