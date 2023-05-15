Директор театра «Ленкома» Варшавер опроверг информацию об ухудшении состояния Глеба Панфилова

Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер опроверг слухи о том, что состояние режиссера Глеба Панфилова ухудшилось.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о тяжелом состоянии народного артиста РСФСР, который недавно перенес инсульт головного мозга. Также многие СМИ писали, что врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Варшавер опроверг эти данные.
«Я такой информацией не располагаю, я нахожусь на связи с НИИ имени Склифосовского», — сказал он.
Ранее Директор «Ленкома» сообщил об улучшении состояния Панфилова — он узнает сына и подает знаки, обнадеживающие на скорое выздоровление.