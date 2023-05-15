Директор театра «Ленкома» Варшавер опроверг информацию об ухудшении состояния Глеба Панфилова

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о тяжелом состоянии народного артиста РСФСР, который недавно перенес инсульт головного мозга. Также многие СМИ писали, что врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Варшавер опроверг эти данные.