Командующий ВС Судана заявил о заморозке всех счетов СБР в стране и за рубежом

Хартум, 15 мая. Председатель Суверенного совета Судана и командующий войсками Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил о решении заморозить счета Сил быстрого реагирования (СБР) во всех банках, пишут арабские СМИ.
Аль-Бурхан поручил региональному Министерству финансов и экономического планирования, а также ЦБ страны заблокировать все средства СБР в регионе и его филиалах за рубежом.
«Решение предусматривает, что какие-либо льготы или бюджеты, выделенные им, не должны быть выплачены», — добавил он, поручив выполнить его распоряжение.
Ранее командующий Силами быстрого реагирования (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло, также известный как Хамедти, опроверг слух о своей гибели.