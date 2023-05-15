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Командующий ВС Судана заявил о заморозке всех счетов СБР в стране и за рубежом

Весь мир
Командующий ВС Судана заявил о заморозке всех счетов СБР в стране и за рубежом

Хартум, 15 мая. Председатель Суверенного совета Судана и командующий войсками Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил о решении заморозить счета Сил быстрого реагирования (СБР) во всех банках, пишут арабские СМИ.

Аль-Бурхан поручил региональному Министерству финансов и экономического планирования, а также ЦБ страны заблокировать все средства СБР в регионе и его филиалах за рубежом.

«Решение предусматривает, что какие-либо льготы или бюджеты, выделенные им, не должны быть выплачены», — добавил он, поручив выполнить его распоряжение.

Ранее командующий Силами быстрого реагирования (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло, также известный как Хамедти, опроверг слух о своей гибели.
Абдель Фаттах аль-Бурхан Судан хартум
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