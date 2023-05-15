Хартум, 15 мая. Председатель Суверенного совета Судана и командующий войсками Абдель Фаттах аль-Бурхан освободил от должности четырех старших офицеров региональной армии, пишут арабские СМИ.
Он издал решение о переводе вышестоящих военнослужащих, начиная с 14 мая 2023 года.
«Офицерами, направленными на пенсию, являются: генерал-майор Осман Мохаммед Хамид Мохаммед и Хасан Махджуб Фадель Абдул Хамид, бригадный генерал Абшер Джибриль белайель и Омар Хамдан Ахмед Хаммад», — сказано в заявлении Совета.
Аль-Бурхан также распорядился уволить управляющего Центральным банком страны Хусейна Яхья Джангула без уведомления причины.
Граждане Судана никогда не забудут, что Россия не закрыла посольство в Хартуме на фоне боестолкновений между ВС страны и Силами быстрого реагирования (СБР). Об этом ранее «Известиям» заявил посол восточноафриканского государства Мохаммед Сиррадж.