Командующий ВС Судана освободил от должности четырех старших офицеров армии страны

Граждане Судана никогда не забудут, что Россия не закрыла посольство в Хартуме на фоне боестолкновений между ВС страны и Силами быстрого реагирования (СБР). Об этом ранее «Известиям» заявил посол восточноафриканского государства Мохаммед Сиррадж.