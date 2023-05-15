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Командующий ВС Судана освободил от должности четырех старших офицеров армии страны

Весь мир
Командующий ВС Судана освободил от должности четырех старших офицеров армии страны

Хартум, 15 мая. Председатель Суверенного совета Судана и командующий войсками Абдель Фаттах аль-Бурхан освободил от должности четырех старших офицеров региональной армии, пишут арабские СМИ.

Он издал решение о переводе вышестоящих военнослужащих, начиная с 14 мая 2023 года.

«Офицерами, направленными на пенсию, являются: генерал-майор Осман Мохаммед Хамид Мохаммед и Хасан Махджуб Фадель Абдул Хамид, бригадный генерал Абшер Джибриль белайель и Омар Хамдан Ахмед Хаммад», — сказано в заявлении Совета.

Аль-Бурхан также распорядился уволить управляющего Центральным банком страны Хусейна Яхья Джангула без уведомления причины.

Граждане Судана никогда не забудут, что Россия не закрыла посольство в Хартуме на фоне боестолкновений между ВС страны и Силами быстрого реагирования (СБР). Об этом ранее «Известиям» заявил посол восточноафриканского государства Мохаммед Сиррадж.
Абдель Фаттах аль-Бурхан хартум Судан
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