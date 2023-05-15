«Момент истины»: вопрос президентства Эрдогана повис на волоске

Так что дело не лично в Кылычдароглу, который никакой самостоятельной роли не играет, а в этих самых условиях. Ни для кого не секрет, что внешнеполитическая активность официальной Анкары при правлении Эрдогана, то есть на протяжении вот уже 20 лет, начиная с 2003 года, значительно превышала объективные возможности Турции. Ее лидеру приходилось совершать чудеса эквилибристики, чтобы сохранить свою власть, а это, в свою очередь, было невозможно без серьезного притока денег извне. Страна имеет хронический внешнеторговый дефицит и дефицит платежного баланса, ее внешний долг достиг 459 млрд долларов, или почти 61% от национального ВВП. Казалось бы, не так много на фоне задолженности ведущих стран Запада, где показатель задолженности выше 100% от ВВП. Но за 2022 год инфляция в Турции составила 64,27%, курс лиры к доллару упал на 23%, уровень реальных доходов населения снижается вот уже третий год подряд, и этот факт, а также последствия разрушительного землетрясения в феврале 2023 года никак не удается компенсировать гордостью за укрепление позиций Турции на международной арене. Поэтому недовольство политикой Эрдогана, особенно среди жителей крупных городов, за исключением столичной Анкары, существенно усилилось.