Президент Украины Зеленский призвал к положительному решению по заявке Киева в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к положительному решению по заявки Киева в НАТО. Об этом он заявил на копенгагенском саммите демократии-2023.
Глава государства рассчитывает, что Запад даст положительный ответ по украинской заявке на июльском саммите Североатлантического альянса. Зеленский считает, что данное решение будет своевременным.
«Настало время... принять позитивное решение о членстве в НАТО, это нужно сделать уже на июльском саммите альянса, это будет своевременно», — сказал Зеленский
Ранее Владимир Зеленский сообщил о намерении провести встречу с главой правительства Великобритании Риши Сунаком. Президент Украины добавил, что переговоры пройдут в закрытом формате.