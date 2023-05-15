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Президент Украины Зеленский призвал к положительному решению по заявке Киева в НАТО

Политика
Президент Украины Зеленский призвал к положительному решению по заявке Киева в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к положительному решению по заявки Киева в НАТО. Об этом он заявил на копенгагенском саммите демократии-2023.

Глава государства рассчитывает, что Запад даст положительный ответ по украинской заявке на июльском саммите Североатлантического альянса. Зеленский считает, что данное решение будет своевременным.

«Настало время... принять позитивное решение о членстве в НАТО, это нужно сделать уже на июльском саммите альянса, это будет своевременно», — сказал Зеленский

Ранее Владимир Зеленский сообщил о намерении провести встречу с главой правительства Великобритании Риши Сунаком. Президент Украины добавил, что переговоры пройдут в закрытом формате.
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