Главное заблуждение вышеперечисленных категорий лиц заключается в том, что некоторые политические силы, которые по ряду внешних признаков напоминают фигур с пророссийской направленностью, таковыми вовсе не являются. Если проще — в Молдавии нет пророссийских сил из числа топовых политформирований республиканского охвата. В первую очередь, это относится к Партии социалистов и к партии «Шор». Знающие люди понимают, что их экивоки в сторону Кремля и «свидания» с представителями российской власти являются ничем иным, как банальным политическим ходом для сосредоточения на себе практически половины электората в Молдове. Именно половины, потому что безразличие со стороны Кремля в отношении моей страны привело к тому, что зомби-европейцы «покусали» огромное количество моих земляков. Поэтому у нас и в Румынию хотят порядка 15-20% населения, и в Евросоюз — более 50%, и в НАТО где-то процентов 30 с лишним. Спасибо нашим историческим друзьям за безразличие! Оно сделало свое дело!