Представительница от партии «Шор» Евгения Гуцул стала новым башканом Гагаузской автономии Молдавии по итогам второго тура выборов. В ходе избирательной кампании ей удалось сыграть на пророссийских настроениях жителей региона и критике действующих властей Молдавии. «Другом России» данную партию и ее представителя воспринимают и в Москве.
Однако, как отметил редактор молдавского медиа-проекта Gagauznews, координатор Оргкомитета Международного союза свободных журналистов Николай Костыркин, пророссийская позиция партии «Шор» таковой по факту не является. По его словам, в Молдавии на данный момент вообще нет пророссийских сил из числа топовых политформирований республиканского охвата.
В авторской колонке для ФАН он также объяснил, почему конфликт правящей партии PAS и оппозиционных сил в лице «Шор», вставших во главе Гагаузии, может привести к ликвидации автономии.
Назвать «Шор» пророссийской партией было бы высшей степени глупостью. Колонка Николая Костыркина
Пора уже российскому экспертному сообществу и аудитории, интересующейся положением дел, в частности, в Республике Молдова, снять розовые очки и адекватно воспринимать действия, происходящие в политикуме моей страны.
Главное заблуждение вышеперечисленных категорий лиц заключается в том, что некоторые политические силы, которые по ряду внешних признаков напоминают фигур с пророссийской направленностью, таковыми вовсе не являются. Если проще — в Молдавии нет пророссийских сил из числа топовых политформирований республиканского охвата. В первую очередь, это относится к Партии социалистов и к партии «Шор». Знающие люди понимают, что их экивоки в сторону Кремля и «свидания» с представителями российской власти являются ничем иным, как банальным политическим ходом для сосредоточения на себе практически половины электората в Молдове. Именно половины, потому что безразличие со стороны Кремля в отношении моей страны привело к тому, что зомби-европейцы «покусали» огромное количество моих земляков. Поэтому у нас и в Румынию хотят порядка 15-20% населения, и в Евросоюз — более 50%, и в НАТО где-то процентов 30 с лишним. Спасибо нашим историческим друзьям за безразличие! Оно сделало свое дело!
На выборах в Гагаузии, пророссийском регионе, где население в силу своей образованности и вовлеченности в мониторинг новостей остается симпатизантом Москвы, победила партия «Шор». Ее давеча «приласкал» преемник Владимира Жириновского новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, воспели Стас Михайлов, Николай Басков и даже Филипп Киркоров. В последних трех случаях понятно, что не за бесплатно. Но назвать эту партию пророссийской было бы высшей степени глупостью.
На данный момент ни один разумный политолог, не сидящий у кого-либо на зарплате, не скажет, что данное политформирование является креатурой Москвы. Члены партии «Шор» говорят о необходимости конструктивного диалога с Россией по вопросам снижения цен на энергоресурсы, улучшения экспортно-импортного климата и так далее. Прихлебатели политформирования стремятся представить данную позицию — реализовать которую у партии «Шор» нет никакой возможности на данный момент — как «пророссийскую направленность». Но это не более, чем демонстрация конструктивного подхода экономического формата. Где заявления о политических реалиях? Где критика коллективного Запада? Где призыв ввести Молдову в Евразийский экономический союз? Даже Партия социалистов с программными лозунгами в этом направлении преуспела гораздо лучше, хотя она уж точно не пророссийская, и разумные люди в Молдове это прекрасно осознают.
Как будет развиваться Гагаузия следующие четыре года под руководством Евгении Гуцул, выдвиженки партии «Шор», победившей во втором туре выборов главы автономии? Сказать сложно. По крайней мере, потому что любое политформирование, оппонирующее правящему режиму, станет объектом действий под общим названием «палки в колеса». На этой неделе Конституционный суд может запретить партию «Шор», у прокуратуры, полиции и госбезопасности довольно материала для завершения уголовного дела о массовом подкупе избирателей данной организаципей. Можно, конечно, создать новую партию, если партия «Шор» будет запрещена. Но любой ребрендинг в наших широтах, как правило, чреват отпадением немалого объема симпатизантов, которые попросту не разберутся, что к чему. Если преследование партии «Шор» выйдет на более серьезный виток, то лидеры политформирования смогут разыграть карту «охоты на ведьм» в свою пользу, подняв себе рейтинг.
В то же время у экспертного сообщества есть все основания сомневаться в том, что Гагаузия, как автономия, не пострадает в ходе конфликта правящей партии и данного ее оппонента. В этом случае необходимо рассматривать все варианты, вплоть до решения Майи Санду ликвидировать Гагаузию, как автономию.