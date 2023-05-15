Мэр Донецка Кулемзин сообщил о срабатывании сил ПВО над стадионом «Донбасс Арена»

В Луганской Народной Республике ранее были зафиксированы два прилета. Об этом сообщил политический деятель и дипломат Радион Мирошник. Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко предположил, что ВСУ применили ракету Storm Shadow для удара по Луганску.