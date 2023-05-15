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Мэр Донецка Кулемзин сообщил о срабатывании сил ПВО над стадионом «Донбасс Арена»

Происшествия
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о срабатывании сил ПВО над стадионом «Донбасс Арена»

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали над Донецком. О произошедшем рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

ПВО сбили ракету на Донецком, подчеркнул градоначальник. Ее обломки упали на стадион и близлежащую территорию. Подробности происшествия уточняются, заявил Кулемзин в своем Telegram-канале.

В Луганской Народной Республике ранее были зафиксированы два прилета. Об этом сообщил политический деятель и дипломат Радион Мирошник. Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко предположил, что ВСУ применили ракету Storm Shadow для удара по Луганску.
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