Шесть природных пожаров зарегистрированы в Амурской области за сутки

Об этом сообщили в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности. Распространение огня неподалеку от села Селемджинск заметил патрульный летчик во время облета территории, сообщает ИА «АмурИнфо». На место выехали бойцы пожарно-спасательного отряда. Огонь успел уничтожить около 300 гектаров леса до того, как пожар удалось локализовать. В тушении возгорания участвовали почти сто человек.