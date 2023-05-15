Шесть природных пожаров зарегистрированы в Амурской области за сутки

Утром, 15 мая, амурские огнеборцы тушили два крупных природных пожара - в Селемджинском районе и Роменском округе. Один из них уже полностью ликвидирован.
Об этом сообщили в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности. Распространение огня неподалеку от села Селемджинск заметил патрульный летчик во время облета территории, сообщает ИА «АмурИнфо». На место выехали бойцы пожарно-спасательного отряда. Огонь успел уничтожить около 300 гектаров леса до того, как пожар удалось локализовать. В тушении возгорания участвовали почти сто человек.
Всего за прошедшие сутки в Амурской области зарегистрировано шесть лесных и ландшафтных пожаров. На территории всех муниципалитетов региона введен особый противопожарный режим, а также режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального уровня. Местным жителям запрещено разводить огонь, сжигать сухую траву и мусор. Нарушителям грозят высокие административные штрафы.