JourФак Манукяна. Зеленский и «знак от Карла Великого»

Однако, на мой взгляд очевидно, что бояться Зеленскому нужно своих же «партнеров», которые могут запросто отправить его на заслуженный отдых на тот свет. Своей неадекватностью он начинает пугать Запад, и именно поэтому все чаще в американских СМИ пишут о том, какие очередные безумства в адрес России предлагает Зеленский.