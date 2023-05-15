JourФак Манукяна. Зеленский и «знак от Карла Великого»

«Турне» главаря киевского режима Владимира Зеленского по Европе посвящен новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна.
Владимиру Зеленскому, похоже, понравилось в Европе. Его турне, очевидно, затянулось. А может его так сковал страх, что он боится возвращаться в Киев? После атаки беспилотников по Кремлю он вполне может ожидать ударов возмездия.
Однако, на мой взгляд очевидно, что бояться Зеленскому нужно своих же «партнеров», которые могут запросто отправить его на заслуженный отдых на тот свет. Своей неадекватностью он начинает пугать Запад, и именно поэтому все чаще в американских СМИ пишут о том, какие очередные безумства в адрес России предлагает Зеленский.
Ну, а падение коробки с Международной премией имени Карла Великого вполне может быть «знаком» с того света, оповещающем о том, что дни «кровавого клоуна» сочтены. И по сути бежать ему некуда. Живым он на Западе не нужен никому, а вот в качестве символа будет выгоден и Британии, и ЕС, и США.