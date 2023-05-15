В Twitter осудили заявление президента Франции Макрона о геополитическом поражении России

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о геополитическом поражении России в украинском конфликте возмутили пользователей Twitter (заблокирован Роскомнадзором на территории РФ). Они подчеркнули, что Москва смеется над политиком.
Речь идет об интервью для газеты L'Opinion. В рамках беседы с журналистами Макрон заявил, что Россия стала зависимой от Китая и таким образом с геополитической точки зрения стала проигравшей стороной в конфликте с Украиной.
Комментаторы напомнили представителю страны о том, что Франция стала вассалом США. Придумать «что-то хуже» им сложно. Некоторые подчеркнули, что политик живет в параллельной вселенной, если говорит подобное.
«Китай и Россия смеются над Макроном», — резюмировал один из посетителей сайта.
Недовольство рядовых граждан не мешает французскому политику выступать за усиление санкций в отношении РФ. Как сообщает RT, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Макрон решил ужесточить контроль за соблюдением ограничений.