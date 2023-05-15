В России нашли способ отсрочить замену сустава у пожилых пациентов с артрозом

Ученые МГМУ имени Сеченова придумали новый способ создать хрящевую ткань из собственных клеток пациента, который по свойствам практически не отличается от сустава, информирует «Газета.Ru».
Данный метод позволит улучшить нынешние клеточные технологии. Они применяются в борьбе с артрозом и другими заболеваниями сустава.
Один из существующих способов приостановить процесс разрушения хряща при артрозе – это пересадить пациенту его же клетки хрящевой ткани (хондроциты). Но при этом при пересадке может образоваться фиброзный хрящ, который мешает функциональности по механическим характеристикам.
Ученые Сеченовского университета после ряда исследований на мышах обнаружили, что подавление во время выращивания хондроцитов одного из сигнальных путей – notch, который обеспечивает взаимодействие между соседствующими клетками – с помощью соединения DAPT (вещество, которое блокирует передачу сигнала) создает ту структуру хряща, которая близка по строению к гиалиновому.
После экспериментов на мышах ученые провели такое же исследование с человеческими хондроцитами тех пациентов, которые перенесли замену сустава. Сообщается, что даже с хрящевыми тканями у людей старше 65 лет удалось получить положительные результаты.
Ранее РИАМО сообщал, что в Подмосковье впервые провели эндопротезирование локтевого сустава мужчине после падения. Как выяснилось, месяц назад он неудачно упал на руку, однако за медицинской помощью на тот момент решил не обращаться.