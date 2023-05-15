В России нашли способ отсрочить замену сустава у пожилых пациентов с артрозом

Ученые Сеченовского университета после ряда исследований на мышах обнаружили, что подавление во время выращивания хондроцитов одного из сигнальных путей – notch, который обеспечивает взаимодействие между соседствующими клетками – с помощью соединения DAPT (вещество, которое блокирует передачу сигнала) создает ту структуру хряща, которая близка по строению к гиалиновому.