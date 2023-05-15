В Москве неизвестный надругался над девушкой в овраге, извинился перед ней и сбежал

В ночь с субботы на воскресенье около 0:30 пострадавшая возвращалась домой из закусочной, в которой работала. Девушка передвигалась пешком от остановки общественного транспорта на Варшавском шоссе до Нагорной улицы. В какой-то момент она заметила, что ее преследует мужчина в капюшоне. Преступник схватил ее, кинул в овраг рядом с рекой Коршуниха и изнасиловал.