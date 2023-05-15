В Москве неизвестный надругался над девушкой в овраге, извинился перед ней и сбежал

В столице России неизвестный мужчина изнасиловал 18-летнюю девушку в овраге, извинился и убежал. Об этом сообщает MK.RU.
В ночь с субботы на воскресенье около 0:30 пострадавшая возвращалась домой из закусочной, в которой работала. Девушка передвигалась пешком от остановки общественного транспорта на Варшавском шоссе до Нагорной улицы. В какой-то момент она заметила, что ее преследует мужчина в капюшоне. Преступник схватил ее, кинул в овраг рядом с рекой Коршуниха и изнасиловал.
После этого злоумышленник помог девушке встать, подвел к ручью, умыл и извинился за свои действия. Он помог жертве выбраться из оврага и скрылся в неизвестном направлении.
Пострадавшая сообщила приметы насильника. В настоящий момент его разыскивают правоохранители.
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