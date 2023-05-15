Тянет, словно магнитом: психолог Елена Масолова рассказала, как стать женщиной, которую не забудет ни один мужчина

Большинство людей, который нас окружают, испытывают дефицит внимания или отсутствие интереса со стороны окружающих. Того самого интереса, который рождается не из вежливости, а из-за теплых чувств к человеку. По мнению психолога, главная задача женщины, которая хочет запомниться – проявить искренний интерес к своему партнеру. Забота и теплые эмоции не забываются никогда. Даже если после расставания у мужчины появляется другая пассия, он всегда будет сравнивать: так ли сильно она интересуется им. И если интерес не будет таким ярким, так или иначе, мужчина будет продолжать вспоминать прошлые отношения.