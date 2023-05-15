Тянет, словно магнитом: психолог Елена Масолова рассказала, как стать женщиной, которую не забудет ни один мужчина

Популярными среди мужчин не всегда становятся красивые женщины. К тому же, само понятие «красоты» очень субъективно. Несмотря на существование общих стандартов красоты, которые продиктованы модными тенденциями и общественным мнением, многие представители мужского пола придерживаются личных вкусов.
Психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова в беседе с корреспондентом ФАН рассказала, как стать женщиной, от которой будет в восторге любой мужчина. К примеру, есть девушка со стандартной внешностью, без выдающихся данных, а мужчин тянет к ней словно магнитом. В чем же секрет? Попробуем разгадать вместе с экспертом.
Интерес и внимание
«В схеме личных отношений красота – лишь приятный бонус. Она добавляет женщинам, да и мужчинам, шанс запомниться. Но решающий критерий все равно будет другим – это общение и навыки выстраивания коммуникации с использованием искренних эмоций», – объяснила Елена Масолова.
Большинство людей, который нас окружают, испытывают дефицит внимания или отсутствие интереса со стороны окружающих. Того самого интереса, который рождается не из вежливости, а из-за теплых чувств к человеку. По мнению психолога, главная задача женщины, которая хочет запомниться – проявить искренний интерес к своему партнеру. Забота и теплые эмоции не забываются никогда. Даже если после расставания у мужчины появляется другая пассия, он всегда будет сравнивать: так ли сильно она интересуется им. И если интерес не будет таким ярким, так или иначе, мужчина будет продолжать вспоминать прошлые отношения.
Искренность
Второй магнит, который потенциально привлекает мужчин – это искренность. Представить себя настоящей и передать личные чувства не всегда легко. Еще сложнее, чтобы партнер это почувствовал.
«Во взрослом возрасте почти каждого из нас преследуют детские травмы, установки и страхи. И, если мужчины переживают это легче, то женщины начинают создавать для себя роли и притворяться кем-то другим. Как правило, эта роль основана на реальном прототипе идеальной женщины. Например, матери, персонажей из книг или кино, кумиров», – разъяснила специалист.
Надевая на себя маску девушки часто копируют стиль, поведение, манеры и даже характер своих прототипов. Они сами не замечают, как пытаются стать роковой женщиной, видя которую, мужчины теряют дар речи. Так и пропадает искренность.
Маску «расхитительницы» сердец поддерживает и огромное количество книг, фильмов и курсов, где основная идея заключается в том, что для девушки успех – это умение манипулировать представителями сильного пола. Здесь наших героинь уверяют, что определенная модель поведения может заставить мужчину буквально подчиняться, выполняя любые желания. И даже больше, ведь каждая женщина должна, просто обязана, уметь манипулировать. Так начинают рождаться отношения, которые заведомо становятся провальными. Вообще, манипуляции — самый распространенный вид женского абьюза.
«Будет ли мужчина счастлив видеть рядом с собой манипулятора? Вряд ли. Некоторые партнеры сразу выйдут из таких отношений, чтобы сохранить свою психику и личные границы. Другие – кому сложнее распознать манипуляции – попробуют вступить в контакт, но, вероятнее всего, обожгутся. Или начнутся травмирующие обоих отношения, поддерживающиеся детскими травмами обоих», – рассказала Масолова.
Если вы выбираете для себя роль той самой роковой красотки,, то вы просто становитесь частью «серой массы». Вы перестаете выделяться из толпы, теряя свою уникальность. В итоге перед нами окажется одна из многих, а таких мужчины не запоминают. Рискните быть собой, проявите искренность, и мужчина обязательно это заметит.
Быть благодарной
«Еще один небольшой, но очень важный секрет – быть благодарной и уметь это показывать. В современном обществе сформировался стереотип, что мужчина все "должен": должен зарабатывать, должен заботиться, должен ухаживать, помогать и так далее. Все это воспринимается по умолчанию, как будто иначе и быть не может. И девушки перестают замечать это и благодарить», – сообщила Елена Масолова.
В отношениях, которые состоят из обязанностей, мужчины быстро выгорают, перестают заботиться или просто уходят. Благодарность – та реакция, которая показывает мужчине, что он старается не зря, его любят и ценят. Эмоции, связанные с благодарностью, одни из самых приятных. И когда отношения, пропитанные такой атмосферой, в них будет комфортно и приятно находиться обоим.
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