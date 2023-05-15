Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Тянет, словно магнитом: психолог Елена Масолова рассказала, как стать женщиной, которую не забудет ни один мужчина

Общество
Тянет, словно магнитом: психолог Елена Масолова рассказала, как стать женщиной, которую не забудет ни один мужчина

Популярными среди мужчин не всегда становятся красивые женщины. К тому же, само понятие «красоты» очень субъективно. Несмотря на существование общих стандартов красоты, которые продиктованы модными тенденциями и общественным мнением, многие представители мужского пола придерживаются личных вкусов.

Психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова в беседе с корреспондентом ФАН рассказала, как стать женщиной, от которой будет в восторге любой мужчина. К примеру, есть девушка со стандартной внешностью, без выдающихся данных, а мужчин тянет к ней словно магнитом. В чем же секрет? Попробуем разгадать вместе с экспертом.

Интерес и внимание

«В схеме личных отношений красота – лишь приятный бонус. Она добавляет женщинам, да и мужчинам, шанс запомниться. Но решающий критерий все равно будет другим – это общение и навыки выстраивания коммуникации с использованием искренних эмоций», – объяснила Елена Масолова.
Тянет, словно магнитом: психолог Елена Масолова рассказала, как стать женщиной, которую не забудет ни один мужчина

Большинство людей, который нас окружают, испытывают дефицит внимания или отсутствие интереса со стороны окружающих. Того самого интереса, который рождается не из вежливости, а из-за теплых чувств к человеку. По мнению психолога, главная задача женщины, которая хочет запомниться – проявить искренний интерес к своему партнеру. Забота и теплые эмоции не забываются никогда. Даже если после расставания у мужчины появляется другая пассия, он всегда будет сравнивать: так ли сильно она интересуется им. И если интерес не будет таким ярким, так или иначе, мужчина будет продолжать вспоминать прошлые отношения.

Искренность

Второй магнит, который потенциально привлекает мужчин – это искренность. Представить себя настоящей и передать личные чувства не всегда легко. Еще сложнее, чтобы партнер это почувствовал.

«Во взрослом возрасте почти каждого из нас преследуют детские травмы, установки и страхи. И, если мужчины переживают это легче, то женщины начинают создавать для себя роли и притворяться кем-то другим. Как правило, эта роль основана на реальном прототипе идеальной женщины. Например, матери, персонажей из книг или кино, кумиров», – разъяснила специалист.
Тянет, словно магнитом: психолог Елена Масолова рассказала, как стать женщиной, которую не забудет ни один мужчина

Надевая на себя маску девушки часто копируют стиль, поведение, манеры и даже характер своих прототипов. Они сами не замечают, как пытаются стать роковой женщиной, видя которую, мужчины теряют дар речи. Так и пропадает искренность.

Маску «расхитительницы» сердец поддерживает и огромное количество книг, фильмов и курсов, где основная идея заключается в том, что для девушки успех – это умение манипулировать представителями сильного пола. Здесь наших героинь уверяют, что определенная модель поведения может заставить мужчину буквально подчиняться, выполняя любые желания. И даже больше, ведь каждая женщина должна, просто обязана, уметь манипулировать. Так начинают рождаться отношения, которые заведомо становятся провальными. Вообще, манипуляции — самый распространенный вид женского абьюза.

«Будет ли мужчина счастлив видеть рядом с собой манипулятора? Вряд ли. Некоторые партнеры сразу выйдут из таких отношений, чтобы сохранить свою психику и личные границы. Другие – кому сложнее распознать манипуляции – попробуют вступить в контакт, но, вероятнее всего, обожгутся. Или начнутся травмирующие обоих отношения, поддерживающиеся детскими травмами обоих», – рассказала Масолова.

Если вы выбираете для себя роль той самой роковой красотки,, то вы просто становитесь частью «серой массы». Вы перестаете выделяться из толпы, теряя свою уникальность. В итоге перед нами окажется одна из многих, а таких мужчины не запоминают. Рискните быть собой, проявите искренность, и мужчина обязательно это заметит.

Тянет, словно магнитом: психолог Елена Масолова рассказала, как стать женщиной, которую не забудет ни один мужчина

Быть благодарной

«Еще один небольшой, но очень важный секрет – быть благодарной и уметь это показывать. В современном обществе сформировался стереотип, что мужчина все "должен": должен зарабатывать, должен заботиться, должен ухаживать, помогать и так далее. Все это воспринимается по умолчанию, как будто иначе и быть не может. И девушки перестают замечать это и благодарить», – сообщила Елена Масолова.

В отношениях, которые состоят из обязанностей, мужчины быстро выгорают, перестают заботиться или просто уходят. Благодарность – та реакция, которая показывает мужчине, что он старается не зря, его любят и ценят. Эмоции, связанные с благодарностью, одни из самых приятных. И когда отношения, пропитанные такой атмосферой, в них будет комфортно и приятно находиться обоим.

Ранее психолог Ольга Сиверченко назвала 9 неочевидных вещей, которые «убивают» любовь к себе.
Елена Масолова психолог мужчина женщина отношения
Военкоры ФАН