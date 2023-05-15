Доследственную проверку организовали в Москве после падения четырехлетнего ребенка из окна

Как сообщает информационно-аналитическое издание «УтроNews», чрезвычайное происшествие случилось на прошлой неделе – 13 мая. По информации сотрудников Следственного комитета РФ, во время инцидента четырехлетний ребенок находился с родителями в гостях. Взрослые оставили малыша на некоторое время без присмотра, и он выпал из окна четвертого этажа, уведомили в СКР.