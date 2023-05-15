Психолог Сиверченко назвала 9 неочевидных вещей, которые «убивают» любовь к себе

Вы думаете, что хорошие вещи случаются только с другими людьми? Или в этом убеждают близкие? Это еще один путь разрушить любовь к себе, не выходя из дома. Давно известно, что мы думаем, что «трава зеленее с другой стороны забора». Однако, правда заключается в том, что если бы мы получили жизненный багаж других людей, мы, скорее всего, были бы рады вернуть его.