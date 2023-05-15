Психолог Сиверченко назвала 9 неочевидных вещей, которые «убивают» любовь к себе

Как бы мы ни строили нашу жизнь, у каждого есть то место, которое он считает домом. Именно приходя домой, мы можем быть собой. Дома у каждого есть внутренние «враги», которые могут быстро убить любовь к себе и самооценку. Причем не важно, как много людей живет под одной крышей.
Населить свой дом противниками мы можем, даже оставаясь в гордом одиночестве. Как правило, эти вещи истощают нашу жизнь, не дают использовать свой потенциал и двигаться к цели, а также, наполняют глубоким сожалением. Если оставлять это без контроля, то они могут быстро подорвать самые грандиозные планы и благородные намерения, а главное – «посеять» в душе сомнения и подрывать любовь к себе. Об этом корреспонденту ФАН рассказала психолог, гипнотерапевт Ольга Сиверченко.
«Посмотрите, узнаете ли вы кого-нибудь из этих "убийц любви к себе" и к собственной жизни? Если да, то нужно избавиться от них прямо сейчас. От того, как быстро вы справитесь с этими вещами, зависит ваше будущее. Первое чувство, с которым вы можете столкнуться – это чувство, что вы недостойны. Уверенность и любовь к себе приходит, когда вы чувствуете себя достойной, чтобы быть тем, кто вы есть. Это ценно, и вы сможете достигать большего, когда верите в себя и в свои возможности. Когда вы думаете или говорите, что недостаточно хороши – вы отвергаете собственную ценность. Еще сильнее влияют негативные оценки со стороны тех людей, которые входят в ближайшее окружение. Боритесь с этими чувствами, думая о том, что вы цените в себе и не давайте людям из ближнего круга обесценивать себя», – объяснила психолог.
Еще одним «врагом» человека являются постоянные сомнения. Чрезмерные размышления об одном и том же приводят к негативу, закручивая все мысли вокруг одной тревожной, заставляя беспокоиться и представляя все в худшем свете, чем есть на самом деле. Когда вы остановите размышления, то будете поражены, увидев, сколько проблем это вызывало. Важно не давать домочадцам поддерживать негативный круговорот сомнений, вечные сомнения – прямая дорога к разочарованию во всем, в том числе и в себе.
«К "врагам любви к себе" можно также отнести драматизацию происходящего. Если вы сами или под влиянием близких людей, зацикливаетесь на негативе и неприятностях, то драматизация приведет к результату, но не к тому, который сделает вас счастливее. Представляя драматическую развязку всех отношений и событий в жизни, вы можете стать романтичнее, но вряд ли счастливее. Хорошая новость: не обязательно следовать этому сценарию. Верите вы в это или нет, но у вас есть власть в любой момент отпустить ситуацию и напомнить себе, что любая история может закончиться хорошо. В любимом кресле лучше мечтать о том, что сбудется, чем опасаться того, что может не сбыться», – отметила Ольга Сиверченко.
Вы думаете, что хорошие вещи случаются только с другими людьми? Или в этом убеждают близкие? Это еще один путь разрушить любовь к себе, не выходя из дома. Давно известно, что мы думаем, что «трава зеленее с другой стороны забора». Однако, правда заключается в том, что если бы мы получили жизненный багаж других людей, мы, скорее всего, были бы рады вернуть его.
«Никому из нас не стоит жить в прошлом. "Что было – то было", как гласит старая поговорка. У всех нас есть решения, которые мы могли бы поменять, если бы у нас был выбор. Были и хорошие времена, которые мы считали чем-то само собой разумеющимся, события, которых мы хотели бы избежать. Но мы не можем изменить прошлое, как бы этого не хотелось. Возьмите свое настоящее в свои руки, уберите из поля зрения вещи, которые навевают бесконечные воспоминания и тоску. Пусть они станут лишь иногда проводником в прошлое, когда мы можем позволить себе минуты тихой грусти. Обретите силы и надежду в том, что вы всегда можете измениться сегодня», – призвала эксперт.
Не стоит тратить время на подсчет неудач. По мнению собеседницы ФАН, иногда мы все терпим неудачи: одни – больше, другие – меньше, но это не делает нас недостойными, менее умными или ценными. Помните, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Если акцентировать свое внимание на неудачах – некогда строить планы для будущих побед.
«Самосаботаж – еще один способ, не выходя из дома, взрастить нелюбовь к себе. Есть несколько вещей, более обреченных на себя, чем негативные разговоры или подавление. Негативный разговор с самим собой может стать настолько привычным, что вы можете даже не слышать его, мысли становятся автоматизмами, реагируют только тело и самооценка. Постарайтесь отслеживать свой внутренний голос страхов, негатива и недостойности и останавливать эти мысли», – добавила Сиверченко.
Сравнение себя с другими – это излюбленный способ досадить себе. Трудно человеку поверить в себя, если сравнивать себя с кем-то другим. Каждый человек ценен своей самобытностью. Быть добрым к себе и верным тому, кто ты есть – своим уникальным мыслям, идеям, действиям и убеждениям, так же важно, как быть добрым и честным по отношению к другим.
«Быть неблагодарным значит быть несчастным. Независимо от того, насколько плохи у вас дела, наверняка есть кто-то кому будет хуже и наоборот. Благодарность позволяет сосредоточиться на том, что у вас есть, а не на том, чего нет, а сосредоточенность на положительных сторонах жизни дает ощущение любви к себе и счастья. Каждый раз, когда вам нужен толчок к мышлению в правильном направлении – проведите инвентаризацию всех замечательных вещей, которые у вас уже есть. Заметьте, что для любви к себе или нелюбви выходить из дома вовсе не обязательно. Ваш внутренний мир сосредоточен внутри вас, и мысли, эмоции и чувства, которые окружают вас ежедневно, дарят вам ощущение любви и счастья или отнимают их у вас», – заключила психолог.
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