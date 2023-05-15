Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Эксперты Christie's обнаружили две ранее неизвестных работы кисти Рембрандта у коллекционера

Общество
Эксперты Christie's обнаружили две ранее неизвестных работы кисти Рембрандта у коллекционера

Два неизвестных ранее портрета кисти художника из Нидерландов Рембрандта Харменс ван Рейна были найдены после 200 лет хранения в частной коллекции, сообщает The Financial Times.

Как пишут журналисты, картины были обнаружены экспертами аукционного дома Cristie's при оценке собрания британского коллекционера. Найденные портреты изображают Яна Виллемса ван дер Плуйма и его жену Яапген Карелс, которые, по словам авторов издания, были «связаны семейными узами с художником».

«Я осмелился помечтать. Но для меня было удивительно, что эти картины никогда ранее не изучались. Они полностью отсутствовали в литературе о Рембрандте», — рассказал представитель компании Генри Петтифер.

Подлинность работ была подтверждена экспертами Cristie's, а также специалистами Рейксмузеума, специализирующегося на творчестве художника.

Ранее аукционный дом Sotbie's выставил на продажу работу Ренуара «Прибрежный пейзаж». Начальная стоимость лота составила миллион долларов США.
рембрандт частная коллекция картина Cristies Генри Петтифер
Военкоры ФАН