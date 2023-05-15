Эксперты Christie's обнаружили две ранее неизвестных работы кисти Рембрандта у коллекционера

Два неизвестных ранее портрета кисти художника из Нидерландов Рембрандта Харменс ван Рейна были найдены после 200 лет хранения в частной коллекции, сообщает The Financial Times.
Как пишут журналисты, картины были обнаружены экспертами аукционного дома Cristie's при оценке собрания британского коллекционера. Найденные портреты изображают Яна Виллемса ван дер Плуйма и его жену Яапген Карелс, которые, по словам авторов издания, были «связаны семейными узами с художником».
«Я осмелился помечтать. Но для меня было удивительно, что эти картины никогда ранее не изучались. Они полностью отсутствовали в литературе о Рембрандте», — рассказал представитель компании Генри Петтифер.
Подлинность работ была подтверждена экспертами Cristie's, а также специалистами Рейксмузеума, специализирующегося на творчестве художника.
Ранее аукционный дом Sotbie's выставил на продажу работу Ренуара «Прибрежный пейзаж». Начальная стоимость лота составила миллион долларов США.