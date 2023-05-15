Эксперты Christie's обнаружили две ранее неизвестных работы кисти Рембрандта у коллекционера

Как пишут журналисты, картины были обнаружены экспертами аукционного дома Cristie's при оценке собрания британского коллекционера. Найденные портреты изображают Яна Виллемса ван дер Плуйма и его жену Яапген Карелс, которые, по словам авторов издания, были «связаны семейными узами с художником».