Власти Мали раскритиковали новый отчет ООН о контртеррористической операции у деревни Мура

Бамако, 15 мая. Власти Мали заявили, что отчет Организации Объединенных Наций (ООН) искажает факты и события контртеррористической операции у деревни Мура, прошедшей в 2022 году.
Правительство страны не отрицает факт проведения мероприятия по ликвидации радикалов рядом с этим населенным пунктом. Однако чиновники отметили, что в результате пострадали лишь боевики, против которых и была направлена деятельность Вооруженных сил республики (FAMa).
«Переходное правительство решительно осуждает этот предвзятый отчет, основанный на вымышленном повествовании и не соответствующий установленным международным стандартам. Ни один мирный житель из Муры не погиб во время военной операции. Среди погибших были только боевики-террористы, а все арестованные были переданы жандармерии», — заявил представитель правительства Абдулай Маига.
Власти страны отметили, что в отчете также находились незарегистрированные спутниковые снимки, которые были получены ООН без разрешения правительства. В ответ на это чиновники инициировали судебное разбирательство и оценивают подобные действия Организации Объединенных Наций как «тайный маневр против национальной безопасности Мали».
Несколько месяцев назад глава МИД Мали Абдулай Диоп выступил перед СБ ООН, где раскритиковал ежеквартальный отчет по обстановке в республике. По его словам, документ умалчивает о достижениях FAMa и не отражает реальное положение дел.