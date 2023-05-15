Власти Мали раскритиковали новый отчет ООН о контртеррористической операции у деревни Мура

«Переходное правительство решительно осуждает этот предвзятый отчет, основанный на вымышленном повествовании и не соответствующий установленным международным стандартам. Ни один мирный житель из Муры не погиб во время военной операции. Среди погибших были только боевики-террористы, а все арестованные были переданы жандармерии», — заявил представитель правительства Абдулай Маига.