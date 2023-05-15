Натуральная свежесть и естественное обеззараживание: плюсы сушки белья на улице

В Союзе дачников рекомендовали сушить белье исключительно на свежем воздухе. Поскольку такой способ продлевает срок службы любимых вещей и натурально обеззараживает белье солнечным светом.
О нюансах экологичного способа сушки белья корреспонденту ФАН рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, такой метод лучше всего подходит жителям небольших поселений, где нет сильной загазованности воздуха, владельцам загородных домов и дачникам.
«Солнечный свет — натуральный обеззараживать белья: ультрафиолет убивает грибковые, клещей, бактерии и микробы. Сушка в стиральной машине портит вещи, барабан повреждает ткань. А дома вещи занимают слишком много места. К тому же, после уличной сушки у вещей наблюдается характерная натуральная свежесть. Однако есть несколько секретов «природной сушки». Самая лучшая уличная сушилка — обычная веревка, которая обеспечивает вещам хорошее проветривание. Перед тем, как развешивать белье, не забудьте его хорошенько встряхнуть и натянуть на веревке, чтобы не было складок. Чтобы платья и пиджаки не потеряли форму, их можно повесить на плечиках на улице. Черное белье лучше снимать слегка влажным, чтобы оно не выцветало на солнце. Шерстяные вещи надо сушить на ровной поверхности, можно положить их на стол в беседке, например. И не оставляйте белье на ночь, вдруг пойдет дождь или будет сильный ветер. Эти простые советы помогут вам сохранить любимые вещи», — заключил Чаплин.
Однако несколько иная ситуация в крупных городах. Если жилье расположено недалеко от оживленных дорог или в центре города, то придется смириться с сушкой белья дома, поскольку пыль может оседать на чистые вещи и тут уже ни о какой свежести речи быть не может.
Ранее в Союзе дачников Подмосковья рассказали во сколько обойдется годовое содержание загородного дома или дачи. На первый взгляд членские взносы и налоги не выглядит уж столь высокими. Однако, если сложить вместе все траты, то даже минимальная сумма уже ощутима для кошелька. На что приходится тратиться владельцам загородной недвижимости и от чего зависит итоговая сумма, рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.