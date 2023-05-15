Правительство России расширит возможности льготного кредитования для IT-компаний

Правительство России расширит возможности льготного кредитования для компаний, производящих софт, чтобы предприятия смогли компенсировать специалистам прошлые расходы. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Глава правительства подчеркнул, что данные кредиты можно будет также направить на стимулирование специалистов. Благодаря изменениям, большее количество отечественных предприятий смогут воспользоваться государственной поддержкой.
«Президент поручил обеспечить независимость от иностранного программного обеспечения. Для этого продолжаем поддерживать наших разработчиков софта. Правительство расширяет возможности для компаний получить льготные кредиты на реализацию новых проектов с максимальной ставкой 3% годовых», — сообщил Мишустин.
Ранее Кабмин выделил 100 миллиардов рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры в российских регионах в 2024 году. Это позволит увеличить количество инженерных сетей и улучшит количество услуг ЖКХ.