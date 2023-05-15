«Повеяло атомным шантажом»: энергетик Станислав Митрахович о росте радиационного фона в Хмельницком

Удивляться возможному началу экологической катастрофы на Украине не стоит, так как Запад давно взял курс на накачивание ВСУ всем, чем только можно. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН высказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
Ранее украинский портал SaveEcoBot сообщил, что после мощнейшего взрыва в Хмельницком зафиксирован существенный рост радиационного фона на территории населенного пункта. Так, с 12 мая наблюдается скачок с 80-100 до 140-160 нанозиверт.
Это произошло после того, как российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Пользователи местных социальных сетей отмечают, что на военном объекте могли храниться снаряды с обедненным ураном.
«Понятно, что на Украине есть достаточное количество объектов, которые могут представлять угрозу радиационной безопасности, если эти объекты будут затронуты боевыми действиями. Но тут нужно сказать, что Украина во многом сама провоцирует катастрофы. Вспомним обстрелы Запорожской атомной станции, это же понятно для чего делается — чтобы после этих обстрелов была какая-то радиационная авария и потом можно было сказать, что Россия якобы сама обстреливает станцию. Зачем нам это?» — задался вопросом Митрахович.
По словам собеседника ФАН, на территории Украины есть еще несколько объектов, которые потенциально, в случае повреждения, могут привести к началу экологической катастрофы.
«Киев сам в чистом виде может применять военные методы, фактически близкие к стратегии атомного шантажа или радиационного шантажа под видом того, что чтобы он не делал, Запад поддержит. Мы пока не знаем хранились в Хмельницком снаряды с обедненным ураном или нет. Очевидно, что если какие-то страны поставляют Киеву такие боеприпасы, то как бы удивляться тому, что на каком-то этапе это может привести к каким-то экологическим проблемам, я думаю не стоит. В принципе, если западные страны взяли курс на накачку Киева всем что только можно, то чему тут удивляться?» — заключил эксперт.
В субботу 13 мая власти Хмельницкой области сообщили о возгорании на объекте критической инфраструктуры, который находится за пределами населенных пунктов.