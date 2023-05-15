«Повеяло атомным шантажом»: энергетик Станислав Митрахович о росте радиационного фона в Хмельницком

Удивляться возможному началу экологической катастрофы на Украине не стоит, так как Запад давно взял курс на накачивание ВСУ всем, чем только можно. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН высказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.