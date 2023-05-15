«Нам есть, чем гордиться»: дизайнер Артемий Лебедев разоблачил принцип русофобского нарратива Запада

Россия на протяжении последних 20 лет с каждым годом живет все лучше. Таким мнением поделился дизайнер и блогер Артемий Лебедев в интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи».
По его словам, Запад уже давно выработал четкую стратегию навязывания русофобских нарративов.
«Они берут ужасные события из нашей истории, которыми мы богаты: историкам всегда есть, что “разогнать”. Если еще кино красочное снять [по этим событиям], то совсем. Можно просто сказать: “Вы — "лишнехромосомные" свинособаки, у которых никогда ничего человеческого не было. Вы всегда жили в грязи. Ваш тиран на вас плевал, а вы хрюкали и лизали ему сапог, потому что вы — имперское ничтожество”. Этот нарратив начинает “разгоняться”», — сказал блогер.
Артемий Лебедев также отметил, что в сочетании с недоработками государственной политики в нашей стране западная пропаганда достигла определенных успехов.
«Нам есть, чем гордиться. У нас есть литература, наука, потрясающие инженеры, математики. Кто угодно! Куча хороших достижений! Советский Союз был “душным”. Это привело к тому, что люди не жалели, когда СССР распался: никто не вышел его защищать», — пояснил собеседник.
Кроме того, он подчеркнул, что определенной части российского общества давно пора осознать, какие огромные перспективы открываются в нашей стране.
«Каждый год у нас лучше, чем в прошлом году: мы живем так последние 20 лет. Вместо того, чтобы говорить: “У нас стало лучше. Смотрите, с помощью своего труда, интеллекта, рук можно добиться успеха и жить полноценной жизнью”, мы сидим в тазу собственной жалости, где нужно зачерпывать и поливать себя, как делают либералы», — подытожил дизайнер.
Ранее Артемий Лебедев оценил надежды Киева на вступление в НАТО и ЕС. По мнению блогера, Украину на Западе никто не ждет.