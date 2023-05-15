ЕК прогнозирует инфляцию в России на уровне 6,4 процента в 2023 году

Еврокомиссия ожидает, что инфляция в России в 2023 году будет на уровне 6,4 процента, а в 2024 году на уровне 4,6%. Данная информация следует из весеннего прогноза ЕК.
Европейская комиссия также дала прогноз и по уровню безработицы в России. Согласно их прогнозам, она в 2023 году составит 3,7 процента, а в 2024 достигнет четырех процентов.
Также в ЕК дали прогноз по ВВП России. По их прогнозу, этот показатель в РФ возрастет в 2024 году и составит 1,3 процента.
Ранее Центральный Банк России опубликовал свой прогноз по уровню инфляции в России во втором квартале 2023 года. Согласно оценке регулятора, она составит 3,6 процента, а по итогам текущего года будет варьироваться от 4,5 до 6,5%.