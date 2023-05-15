Режиссера Глеба Панфилова подключили к аппарату ИВЛ

Ранее директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер сообщил, что по сравнению с тем состоянием, в котором режиссера госпитализировали, сейчас все намного лучше. Народный артист РСФСР узнает сына и подает знаки, обнадеживающие на скорейшее выздоровление.