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Режиссера Глеба Панфилова подключили к аппарату ИВЛ

Общество
Режиссера Глеба Панфилова подключили к аппарату ИВЛ

Режиссера и сценариста Глеба Панфилова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает Telegram-канал 112. В настоящий момент деятель искусств находится в стабильно тяжелом состоянии.

По предварительной информации, 11 мая 88-летнего Панфилова госпитализировали с инсультом мозга в медучреждение. Также сообщается об осложнениях, вызванных развившейся пневмонией.

Ранее директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер сообщил, что по сравнению с тем состоянием, в котором режиссера госпитализировали, сейчас все намного лучше. Народный артист РСФСР узнает сына и подает знаки, обнадеживающие на скорейшее выздоровление.
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