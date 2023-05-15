В Ленобласти пятилетний ребенок облокотился на москитную сетку и выпал с четвертого этажа

Полицейские выяснили, что пятилетний мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже в момент, когда мать отлучилась на кухню. Ребенок подбежал к открытому окну, сел на подоконник и облокотился на москитную сетку. Под тяжестью тела сетка вместе с ним выпала на улицу.