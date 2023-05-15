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В Ленобласти пятилетний ребенок облокотился на москитную сетку и выпал с четвертого этажа

Происшествия
В Ленобласти пятилетний ребенок облокотился на москитную сетку и выпал с четвертого этажа

Пятилетний мальчик выпал из окна в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье вечером в Светогорске. В больницу доставили ребенка в тяжелом состоянии с травмой внутрибрюшного отдела и переломом ноги. Сейчас он находится в реанимации.

Полицейские выяснили, что пятилетний мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже в момент, когда мать отлучилась на кухню. Ребенок подбежал к открытому окну, сел на подоконник и облокотился на москитную сетку. Под тяжестью тела сетка вместе с ним выпала на улицу.

Ранее трехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки на козырек магазина в Саратове. Об этом сообщила региональная прокуратура.
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