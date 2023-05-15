Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сбербанк предупредил сотрудников о фишинговой рассылке от имени военкомата

Общество
Сбербанк предупредил сотрудников о фишинговой рассылке от имени военкомата

Представители Сбербанка рассказали о новой фишинговой рассылке. Вредоносный файл мог заразить всю систему организации.

Об этом виде аферы пресс-служба компании сообщила «Коммерсанту». По данным журналистов, вирус был зашифрован в послании, которое выглядело так же, как многие другие, — от военкомата. При открытии возникал риск заражения всей инфраструктуры. В банке не исключили, что жертвами могли стать и частные лица.

«Мы зафиксировали целенаправленную фишинговую атаку на Сбербанк. Эта атака была успешно отражена, как и все предыдущие», — подчеркнули работники компании.

Ранее RT сообщал о том, что украинские спецслужбы расширяют работу по набору сотрудников. В результате чего они вымогают у жителей РФ деньги. Средства идут на финансирование армии киевского режима.
сбербанк военкомат фишинг мошенники афера аферист
Военкоры ФАН