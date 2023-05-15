Сбербанк предупредил сотрудников о фишинговой рассылке от имени военкомата

Об этом виде аферы пресс-служба компании сообщила «Коммерсанту». По данным журналистов, вирус был зашифрован в послании, которое выглядело так же, как многие другие, — от военкомата. При открытии возникал риск заражения всей инфраструктуры. В банке не исключили, что жертвами могли стать и частные лица.