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Максим Галкин попытается оспорить статус иноагента в суде

Шоу-бизнес
Максим Галкин попытается оспорить статус иноагента в суде

Юморист Максим Галкин✱ (признан в РФ иностранным агентом) попытается оспорить решение Минюста России о включении в реестр иноагентов.

Соответствующее дело рассмотрит Замоскворецкий суд Москвы. По предварительным данным, комик-иноагент подал иск к министерству.

Шутки сбежавшего Максима Галкина оскорбляют Россию. Такое мнение в беседе с журналистами ранее высказал актер Оскар Кучера. Он рассказал не только о юмористе, но и его супруге.

Покинувшие Россию певица Анна Пугачева и юморист также проводили своих детей в израильскую школу. Об этом свидетельствует опубликованное в соцсетях видео.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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