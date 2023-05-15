Максим Галкин попытается оспорить статус иноагента в суде

Юморист Максим Галкин✱ (признан в РФ иностранным агентом) попытается оспорить решение Минюста России о включении в реестр иноагентов.
Соответствующее дело рассмотрит Замоскворецкий суд Москвы. По предварительным данным, комик-иноагент подал иск к министерству.
Шутки сбежавшего Максима Галкина оскорбляют Россию. Такое мнение в беседе с журналистами ранее высказал актер Оскар Кучера. Он рассказал не только о юмористе, но и его супруге.
Покинувшие Россию певица Анна Пугачева и юморист также проводили своих детей в израильскую школу. Об этом свидетельствует опубликованное в соцсетях видео.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами