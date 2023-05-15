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Актриса Регина Тодоренко обучается навыкам медработника для новой роли

Шоу-бизнес
Актриса Регина Тодоренко обучается навыкам медработника для новой роли

Телеведущая Регина Тодоренко в своих социальных сетях написала о том, что готовится сыграть роль медицинского работника в новом проекте.

Тодоренко не призналась, о каком проекте идет речь. Она рассказала, что ей в скором времени для этой роли нужно будет пройти базовый курс медработника. Ее обучат делать массаж сердца, искусственное дыхание, уколы и ставить капельницы.

Кроме того, телеведущая поделилась, что часто не успевает своевременно сделать все свои запланированные рабочие дела. Она отметила, что до сих пор так и не научилась «рационально распределять время».

Ранее РИАМО сообщал, что в Санкт‑Петербурге состоялась премьера фильма «Остановка». Режиссером кинокартины является Александр Удальцов.
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