Актриса Регина Тодоренко обучается навыкам медработника для новой роли

Телеведущая Регина Тодоренко в своих социальных сетях написала о том, что готовится сыграть роль медицинского работника в новом проекте.
Тодоренко не призналась, о каком проекте идет речь. Она рассказала, что ей в скором времени для этой роли нужно будет пройти базовый курс медработника. Ее обучат делать массаж сердца, искусственное дыхание, уколы и ставить капельницы.
Кроме того, телеведущая поделилась, что часто не успевает своевременно сделать все свои запланированные рабочие дела. Она отметила, что до сих пор так и не научилась «рационально распределять время».
Ранее РИАМО сообщал, что в Санкт‑Петербурге состоялась премьера фильма «Остановка». Режиссером кинокартины является Александр Удальцов.