Нигерийские предприниматели внедрят современные технологии в бизнес-сферу республики

Абуджа, 15 мая. Бизнесмены Нигерии рассматривают возможность внедрения современных технологий в работу компаний.
IT-решения выведут предпринимательство республики на качественно новый уровень. Такое заявление прозвучало в рамках конференции «Ведение бизнеса в Нигерии» (DBNC), состоявшейся в юго-западном городе Лагосе.
Директор по корпоративному бизнесу MTN Nigeria Линда Сент-Нвафор выразила уверенность, что цифровой маркетинг, ERP/CRM и методы кибербезопасности значительно улучшат положение малого и среднего предпринимательства в стране.
Также участники мероприятия возлагают большие надежды на искусственный интеллект, который облегчит автоматизацию задач, анализ данных и прогнозирование тенденций. Облачные вычисления обеспечат экономически эффективные решения для инфраструктуры и управления.
Ранее министр государственной службы ЦАР Марсель Жимассе заявил, что правительство Центральноафриканской Республики запланировало цифровизацию правительственного сектора. Таким образом граждане смогут следить за деятельностью чиновников.