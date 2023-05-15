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Нигерийские предприниматели внедрят современные технологии в бизнес-сферу республики

Весь мир
Нигерийские предприниматели внедрят современные технологии в бизнес-сферу республики

Абуджа, 15 мая. Бизнесмены Нигерии рассматривают возможность внедрения современных технологий в работу компаний.

IT-решения выведут предпринимательство республики на качественно новый уровень. Такое заявление прозвучало в рамках конференции «Ведение бизнеса в Нигерии» (DBNC), состоявшейся в юго-западном городе Лагосе.

Директор по корпоративному бизнесу MTN Nigeria Линда Сент-Нвафор выразила уверенность, что цифровой маркетинг, ERP/CRM и методы кибербезопасности значительно улучшат положение малого и среднего предпринимательства в стране.

Также участники мероприятия возлагают большие надежды на искусственный интеллект, который облегчит автоматизацию задач, анализ данных и прогнозирование тенденций. Облачные вычисления обеспечат экономически эффективные решения для инфраструктуры и управления.

Ранее министр государственной службы ЦАР Марсель Жимассе заявил, что правительство Центральноафриканской Республики запланировало цифровизацию правительственного сектора. Таким образом граждане смогут следить за деятельностью чиновников.
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