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В Молдавии заявили о скором выходе из Межпарламентской ассамблеи СНГ

Политика
В Молдавии заявили о скором выходе из Межпарламентской ассамблеи СНГ

Молдавия начнет процедуру денонсации соглашения о присоединении страны к Межпарламентской ассамблее СНГ (МПА СНГ), заявил спикер правительства, глава правящей партии Игорь Гросу.

Политик объяснил это решение отсутствием общих границ с содружеством, а также отсутствием экономических и политических результатов членства Молдавии в МПА. Он подчеркнул, что Кишинев намерен предпринять и другие шаги по разрыву связей с СНГ.

«Мы решили принять решение о выходе из МПА СНГ. Это первый шаг, на уровне правительства и парламента мы предпримем и другие шаги», — сказал спикер на брифинге.

Национальная служба новостей ранее передавала заявление президента Молдавии Майи Санду о намерении вернуть Приднестровье в состав страны.
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