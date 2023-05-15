В Молдавии заявили о скором выходе из Межпарламентской ассамблеи СНГ

Молдавия начнет процедуру денонсации соглашения о присоединении страны к Межпарламентской ассамблее СНГ (МПА СНГ), заявил спикер правительства, глава правящей партии Игорь Гросу.
Политик объяснил это решение отсутствием общих границ с содружеством, а также отсутствием экономических и политических результатов членства Молдавии в МПА. Он подчеркнул, что Кишинев намерен предпринять и другие шаги по разрыву связей с СНГ.
«Мы решили принять решение о выходе из МПА СНГ. Это первый шаг, на уровне правительства и парламента мы предпримем и другие шаги», — сказал спикер на брифинге.
Национальная служба новостей ранее передавала заявление президента Молдавии Майи Санду о намерении вернуть Приднестровье в состав страны.