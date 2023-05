«По-вашему получается, я воюю за Россию, но Зеленский выполняет мои указания» — Пригожин о статье The Washington Post

Бизнесмен до этого в шуточной форме прокомментировал статью американской газеты о его «встрече» с начальником украинской разведки Кириллом Богдановым в Африке и другими сотрудниками ГУР. Затем издание The Washington Post опубликовало новый материал под названием Wagner chief offered to give Russian troop locations to Ukraine, leak says, в которой говорилось о возможной «передаче» Украине информации о расположении ВС РФ со стороны Пригожина. Журналисты издания «Накануне» попросили предпринимателя прокомментировать эти данные.