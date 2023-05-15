«По-вашему получается, я воюю за Россию, но Зеленский выполняет мои указания» — Пригожин о статье The Washington Post

По словам предпринимателя, WP может пытаться дискредитировать его столько, на сколько у СМИ хватит сил. Если говорить о тех, кто стоит за этим, то это либо журналисты решили «хайпануть», либо «товарищи» с Рублевки. Последние могли специально устроить такой информационный вброс, о котором Пригожина предупреждали его информаторы из США.