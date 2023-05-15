«По-вашему получается, я воюю за Россию, но Зеленский выполняет мои указания» — Пригожин о статье The Washington Post

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин иронично отреагировал на новый материал The Washington Post о его «связях» с украинской стороной и президентом Владимиром Зеленским.
Бизнесмен до этого в шуточной форме прокомментировал статью американской газеты о его «встрече» с начальником украинской разведки Кириллом Богдановым в Африке и другими сотрудниками ГУР. Затем издание The Washington Post опубликовало новый материал под названием Wagner chief offered to give Russian troop locations to Ukraine, leak says, в которой говорилось о возможной «передаче» Украине информации о расположении ВС РФ со стороны Пригожина. Журналисты издания «Накануне» попросили предпринимателя прокомментировать эти данные.
Пригожин в свою очередь отметил, что главное правило — это не суетиться под клиентом.
«То они вбрасывают информацию, то удаляют, то вбрасывают новую, из которой вообще не понятно, что следует. Могу с уверенностью сказать, если уж по-серьезному, я в Африке не был, как минимум, с начала конфликта. На самом деле, еще даже за несколько месяцев до начала СВО. Поэтому встречаться ни с кем физически не мог. Это если по-серьезному», — сказал основатель «оркестра».
По словам предпринимателя, WP может пытаться дискредитировать его столько, на сколько у СМИ хватит сил. Если говорить о тех, кто стоит за этим, то это либо журналисты решили «хайпануть», либо «товарищи» с Рублевки. Последние могли специально устроить такой информационный вброс, о котором Пригожина предупреждали его информаторы из США.
«Вообще вместо того, чтобы делать неловкие потуги, рассказывая, что я переживал за большое количество убитых «вагнеровцев», а здесь никаких сомнений нет, я действительно за это переживаю, не будем говорить сколько, но ребята погибали. Вместо того, чтобы заниматься ерундой, Лешу Навального (включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности. — Прим. ФАН) подключите к интернету, он вам таких драконов распишет, что мама не горюй, причем распишет не только про меня, а про всех товарищей с Рублевки», — подчеркнул Пригожин.
Он добавил, что, согласно статье WP, основатель ЧВК «Вагнер» воюет за Россию, однако украинский президент Владимир Зеленский четко выполняет его указания. Бизнесмен пояснил, что в такой ситуации «левая рука воюет с правой».
«Получается, я воюю за Россию, но Зеленский выполняет четко мои указания. Поэтому левая рука, получается, воюет с правой, поэтому в мире, получается, кроме меня, воюющего в этой войне, никто не нужен. Смешно», — сказал основатель «оркестра».
Пригожин также решил подкинуть журналистам еще одну тему для обсуждения. Бизнесмен в шуточной форме рассказал, какой диалог мог бы произойти у него с начальником украинской разведки Будановым.
«- Кирилл, привет! - Привет, это кто? - Это Пригожин Женя. - А, здорова! А я Кирилл Буданов. - Че, как у тебя дела? - Нормально. - А че Крым то не берете? - О, а мы и не думали. - Ясно.- А че, как у тебя дела? - Да в Бахмуте. - О, ничего себе (лексика автора заменена. — Прим. ФАН). Ну че, надо чем помочь? - Кирюх, выведи ребят своих из Бахмута.- Братан, не могу. - А че? - Да Зеля (Зеленский. — Прим. ФАН) не разрешает, он не дает вывести из Бахмута. - А, ну, ладно. Давай, обнимаю тебя. - Ну, давай, до скорого», — говорится в аудиосообщении предпринимателя.
Пригожин ранее высмеял публикацию Washington Post про его «встречу» с Будановым. По словам основателя ЧВК «Вагнер», ему нечего скрывать от сотрудников иностранных спецслужб.