Инфляция в Аргентине побила 30-летний рекорд

Также правительство намерено получить больше международной поддержки для своих сокращающихся резервов путем ускорения сделок с Международным валютным фондом, Китаем и Бразилией через группу БРИКС, сказал один из чиновников. Однако волатильность на валютном рынке усложняет подписание соглашения с МВФ о предоставлении Аргентине нового кредита в размере 44 миллиарда долларов.