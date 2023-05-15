Инфляция в Аргентине побила 30-летний рекорд

Буэнос-Айрес, 15 мая. Годовая инфляция в Аргентине достигла 108,8%, что является максимальным уровнем с 1991 года.
По итогам апреля цены в стране выросли на 8,4%, превысив наиболее негативные прогнозы экономистов. Большинство специалистов сходились во мнении, что месячная инфляция составит 7,5%.
«Данные превзошли все прогнозы», — указывает экономист консалтинговой компании FIEL Дэниел Артана.
Как сообщили представители Министерства экономики и Центрального банка, правительство страны готовит комплекс экстренных мер, включая значительное повышение ключевой процентной ставки, в попытке остановить дополнительные валютные потери. По оценкам некоторых аналитиков, валютные резервы Центробанка в настоящее время находятся в минусе.
Монетарное управление повысит базовую ставку до 97% в понедельник, одновременно усиливая интервенции на валютном рынке, сообщили официальные лица. Политики пытаются удержать курс национальной валюты, которая этом году потеряла 35% своей стоимости по отношению к доллару. На черном рынке за доллар дают 500 песо.
Также правительство намерено получить больше международной поддержки для своих сокращающихся резервов путем ускорения сделок с Международным валютным фондом, Китаем и Бразилией через группу БРИКС, сказал один из чиновников. Однако волатильность на валютном рынке усложняет подписание соглашения с МВФ о предоставлении Аргентине нового кредита в размере 44 миллиарда долларов.
Ожидается, что инфляция и рекордная засуха ввергнут страну в глубокую рецессию перед президентскими выборами, запланированными на октябрь. Экономический кризис усиливает популярность считавшегося аутсайдером кандидата в президенты Хавьера Милеи. Одним из пунктов его программы он предлагает заменить песо долларом США в качестве национальной валюты, чтобы снизить инфляцию.