Тренер «Атлетико» Торрес повздорил с экс-одноклубником и был удален в матче Кубка Испании U-19

В ответ на резкие высказывания своего коллеги, Арбеола ответил: «Начинай, когда захочешь», — за что он в свою очередь получил желтую карточку. Тренера «Атлетико» удалили с поля. Прежде Фернандо и Альваро были одноклубниками в английском «Ливерпуле».