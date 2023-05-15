Тренер «Атлетико» Торрес повздорил с экс-одноклубником и был удален в матче Кубка Испании U-19

Тренера юношеского футбольного клуба «Атлетико» Фернандо Торреса удалили с поля за потасовку с наставником «Реала» Альваро Арбеола, сообщает Relevo.
Инцидент произошел вчера в матче четвертьфинала Кубка Испании U-19 «Атлетико» — «Реал», который завершился со счетом 2:2. По итогам матча, «Реал» прошел в следующий этап турнира. Торрес выкрикивал в сторону Арбеолы угрожающие высказывания и толкнул его.
«Я тебе башку снесу!», — кричал Торрес.
В ответ на резкие высказывания своего коллеги, Арбеола ответил: «Начинай, когда захочешь», — за что он в свою очередь получил желтую карточку. Тренера «Атлетико» удалили с поля. Прежде Фернандо и Альваро были одноклубниками в английском «Ливерпуле».
Ранее РИАМО сообщило, что наставник «Ростова» Валерий Карпин рассказал о претензиях арбитрам за судейство матча со «Спартаком». Напомним, что конце этой игры тренеру дали красную карточку.