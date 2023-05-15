Врач Лукашева назвала отражающиеся на состоянии кожи и волос болезни

Проблемы с кожей и волосами могут указывать на некоторые заболевания. Дерматолог Наталья Лукашева объяснила, какие недуги вызывают ломкость ногтей, выпадение волос и другие неприятные последствия.
Лукашева подчеркнула, что серый оттенок кожи может говорить о проблемах с щитовидной железой. Потемнение покрова затылка нередко свидетельствует о скрытом диабете.
Некоторые изменения могут указывать и на рак толстой кишки. Так, по всему телу появляются серовато-желтые пятна и бляшки. Зуд может оказаться «предвестником» диабета.
По мнению врача, выпадение волос свидетельствует о нехватке железа, цинка, мели. Хронические заболевания почек и печени проявляются в истончении ногтей.
Прическа может страдать не только от болезней. Проблемы могут проявиться и после домашнего окрашивания, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Парикмахер Марина Лапина объяснила, чем грозит такая процедура.