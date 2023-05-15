В Ленобласти трое школьников отравились микстурой для лечения шизофрении

Инцидент произошел в Ленинградской области 13 мая. Несколько подростков 14-ти и 15-ти лет собрались в гостях у одного из них. Среди детей была девочка, которая состоит на учете у психиатра. По данным источника, она угостила приятелей препаратом для лечения шизофрении.