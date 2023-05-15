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В Ленобласти трое школьников отравились микстурой для лечения шизофрении

Происшествия
В Ленобласти трое школьников отравились микстурой для лечения шизофрении

Три школьника в Тихвине попали в больницу после отравления лекарственным препаратом в гостях. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Ленинградской области 13 мая. Несколько подростков 14-ти и 15-ти лет собрались в гостях у одного из них. Среди детей была девочка, которая состоит на учете у психиатра. По данным источника, она угостила приятелей препаратом для лечения шизофрении.

Состояние здоровья пострадавших 14 мая ухудшилось, их доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали случившегося.

Ранее в Красноярском крае 7-летний ребенок съел шашлык из свинины и заразился опасным заболеванием — трихинеллезом.
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