Мода на украинский ультрарадикализм распространяется в Европе

Специалисты полагают, что в данный момент образцом для нацистов Запада является уже не фашистская Германия тридцатых-сороковых годов прошлого столетия, а Украина, куда получать опыт едут представители всего современного мирового фашизма. Поскольку Украина – единственная страна на планете, где ультрарадикалы находятся в симбиозе с властью. Они поддерживают и охраняют другу друга при помощи оружия и на законодательном уровне.