Идеи ультрарадикальной направленности, по мнению экспертов, раньше проникали в страны бывшего СССР из Европы. Однако сегодня Украина, зараженная этими веяниями, распространяет их на Западный мир.
Как пишет, аналитический портал «ФСК», моральная, информационная и частично материальная поддержка радикалов из бывших советских республиках осуществлялась различными европейскими ультраправыми организациями. В результате данные идеи после 2014 года полностью поглотили самое значительное по территории государство Европы, считают аналитики.
Специалисты полагают, что в данный момент образцом для нацистов Запада является уже не фашистская Германия тридцатых-сороковых годов прошлого столетия, а Украина, куда получать опыт едут представители всего современного мирового фашизма. Поскольку Украина – единственная страна на планете, где ультрарадикалы находятся в симбиозе с властью. Они поддерживают и охраняют другу друга при помощи оружия и на законодательном уровне.
И если украинским беженцам разрешено призывать к убийствам, зиговать под флагами нацистских организаций, то рост популярности неонацистских взглядов в Европе является закономерным следствием подобной неразумной политики, уверены эксперты.