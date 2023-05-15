Подросток из Петербурга за 15 тысяч рублей попытался поджечь оборудование на железнодорожных путях

Подросток дважды пытался совершить поджог релейных шкафов на железнодорожных путях в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Восемнадцатилетний студент одного из вузов Северной столицы пришел поздней ночью к перегону станций СПб – Финляндский – Ланская. С помощью легковоспламеняющейся жидкости и газет он попытался поджечь релейные шкафы. Однако с первого раза у него ничего не вышло.
Молодой человек вернулся на перегон спустя сутки, где его задержали с поличным. На допросе он признался, что выполнял задание по указанию неизвестного из соцсетей. За поджог релейного шкафа ему обещали дать 15 тысяч рублей. Теперь ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
Ранее уголовное дело о диверсии возбудили по факту подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти. Соответствующей информацией поделился губернатор региона Александр Дрозденко.