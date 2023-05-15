Подросток из Петербурга за 15 тысяч рублей попытался поджечь оборудование на железнодорожных путях

Молодой человек вернулся на перегон спустя сутки, где его задержали с поличным. На допросе он признался, что выполнял задание по указанию неизвестного из соцсетей. За поджог релейного шкафа ему обещали дать 15 тысяч рублей. Теперь ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.