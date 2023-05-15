Президент Украины Зеленский рассказал о предстоящих переговорах с премьером Великобритании Сунаком

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о намерении провести встречу с главой британского правительства Риши Сунаком. Об этом глава Украины сообщил в своем официальном Telegram-канале.
В сообщении он назвал премьер-министра своим другом. Также он добавил, что переговоры будут закрытыми.
«Сегодня – Лондон. Великобритания – лидер, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в небе.<...> Встречусь с моим другом Риши», — написал политик.
Ранее Национальная служба новостей сообщала о визите Владимира Зеленского в Париж. Президенты Украины и Франции выступили с совместным заявлением о необходимости усиления антироссийских санкций и контроля за их соблюдением.