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Президент Украины Зеленский рассказал о предстоящих переговорах с премьером Великобритании Сунаком

Политика
Президент Украины Зеленский рассказал о предстоящих переговорах с премьером Великобритании Сунаком

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о намерении провести встречу с главой британского правительства Риши Сунаком. Об этом глава Украины сообщил в своем официальном Telegram-канале.

В сообщении он назвал премьер-министра своим другом. Также он добавил, что переговоры будут закрытыми.

«Сегодня – Лондон. Великобритания – лидер, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в небе.<...> Встречусь с моим другом Риши», — написал политик.

Ранее Национальная служба новостей сообщала о визите Владимира Зеленского в Париж. Президенты Украины и Франции выступили с совместным заявлением о необходимости усиления антироссийских санкций и контроля за их соблюдением.
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