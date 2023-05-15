Одна из убыточных российских компаний музыканта Андрея Макаревича оказалась под угрозой закрытия

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич✱ (признан в РФ иноагентом) продолжает терять деньги на собственном бизнесе в России. Подробности финансовых потерь сбежавшего из страны артиста раскрыл источник ФАН.
В статусе индивидуального предпринимателя Макаревич в 2022 году не заработал в России ни копейки. Более того, два его старых предприятия терпят убытки. Продюсерская фирма «Самый Смак» за аналогичный период не досчиталась 99 тысяч рублей, а ООО «Синтез Старз» — 266 тысяч рублей, хотя ранее зарабатывала в среднем 10 миллионов рублей чистой прибыли.
Последняя компания и вовсе находится под угрозой ликвидации. По данным источника Федерального агентства новостей, причиной тому стали недостоверные сведения о регистрации, переданные в налоговую. Продать ООО «Синтез Старз» иноагенту не удастся из-за отрицательной стоимости предприятия.
«Зато в 2023 году он умудрился через представителя зарегистрировать в России еще одну фирму ОООГ "Философия ненасилия"», — добавил источник ФАН.
Певец Леонид Агутин, который публично поддержал Украину, придумал «тайный» способ заработка на россиянах — он «замаскировал» свой концерт под совместное выступление с «Квартетом И».
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами