Одна из убыточных российских компаний музыканта Андрея Макаревича оказалась под угрозой закрытия

В статусе индивидуального предпринимателя Макаревич в 2022 году не заработал в России ни копейки. Более того, два его старых предприятия терпят убытки. Продюсерская фирма «Самый Смак» за аналогичный период не досчиталась 99 тысяч рублей, а ООО «Синтез Старз» — 266 тысяч рублей, хотя ранее зарабатывала в среднем 10 миллионов рублей чистой прибыли.