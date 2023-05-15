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Великобритания доставит Украине новый пакет военной помощи с дронами в ближайшие месяцы

Политика
Великобритания доставит Украине новый пакет военной помощи с дронами в ближайшие месяцы

Лондон в ближайшие месяцы доставит Киеву новый пакет военной помощи, который включает дроны и ракеты. Об этом сообщило правительство Великобритании.

Лондон принял решение и об обучении украинских пилотов пилотированию западных самолетов. Кроме того, Великобритания работает над достижением договоренностей с другими странами относительно возможной отправкой истребителей F-16 на Украину.

«Это все будет доставлено в предстоящие месяцы на фоне того, как Украина готовится активизировать свое противостояние», — говорится в заявлении.

Ранее Минобороны Великобритании сообщило о передаче Украине всех обещанных танков Challenger 2. Помимо прочего, Киев получил многие запчасти и значительное количество бронемашин.
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