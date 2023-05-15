Политолог Артур Атаев назвал три фактора, приведших ко второму туру выборов в Турции

В Турции состоялся первый тур президентских выборов, в ходе которого ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимые для победы 50% голосов избирателей. Российский политолог Артур Атаев рассказал ФАН, почему президенту Реджепу Эрдогану не удалось сразу переизбраться на очередной срок.
Напомним, действующий президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган по итогам вскрытия 100% избирательных урн в ходе подсчета голосов на выборах главы государства получил 49,35% голосов. Основной соперник Эрдогана, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил голоса 45% избирателей. Третий кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган получил 5,22% и выбыл из гонки. У заранее снявшего свою кандидатуру с выборов Мухаррема Индже — 0,43% голосов, ЦИК Турции посчитал действительными отданные за него голоса.
Для победы в первом туре кандидат в президенты должен был набрать 50% плюс один голос. Поскольку ни один из кандидатов не набрал достаточного количества голосов, второй тур президентских выборов пройдет в Турции 28 мая. Ранее турецкий ЦИК сообщал, что Эрдогана поддержали более половины (55,36%) из числа проживающих за пределами страны турок. Сам Эрдоган заявил, что «с явным отрывом» лидирует на выборах главы государства.
Как сообщил ФАН российский политолог, замдиректора Общества развития русского просвещения «Двуглавый орел» Артур Атаев, ко второму туру выборов во многом привело беспрецедентное давление Запада.
«Среди факторов, помешавших Реджепу Эрдогану победить в первом же туре выборов, я бы назвал беспрецедентную атаку на него со стороны западных СМИ и внутреннего «проевропейского лобби». Что означает не выигрыш турецкого лидера сейчас? Во-первых, Эрдоган все-таки стареет, и постепенно теряет способности быть политиком «первого ряда», — указал Атаев. — Конечно, его соперник — тоже немолодой политик. Но, как у оппозиционера, претендующего на главный пост в государстве, у него более выигрышная позиция. Хотя бы потому, что он из «критикующего стана», а критиковать действия властей всегда намного выгоднее, чем делать что-либо самому».
При этом аналитик признал, что Реджепа Эрдогана действительно есть, за что критиковать.
«Прежде всего, это феральское землетрясение на юго-востоке страны, в результате которого пять тысяч человек погибли и свыше двадцати тысяч пострадали. Последствия катастрофы показали, что система государственного управления в Турции сегодня не настолько эффективна, как ее представляли власти, — считает Атаев. — Второй важный момент — результаты голосования показали, что в стране до сих пор сильно влияние ведущих западных государств, прежде всего — Британии США. И третий фактор — это то, что турецкое общество сегодня очень серьезно интегрировано в западный социум и западное информпространство. По этой причине коллективный Запад в состоянии на него довольно сильно влиять».
По словам Артура Атаева, штаб Реджепа Эрдогана довольно эффективно вел предвыборную борьбу, но этого оказалось недостаточно.
«Его представители активно работали на выборах по принципу «дверь в дверь», сам Эрдоган постоянно демонстрировал близость к народу, понимание его проблем и чаяний. Но здесь свою роль сыграли механизмы понижения рейтинга власти, используемые западными политтехнологами. Поэтому Эрдоган проиграл, прежде всего, в социальных сетях, и этот фактор сыграл ключевую роль в выходе Кылычдароглу во второй тур выборов. Не менее важно, что в ходе кампании Эрдоган даже вынужден был оправдываться за то, что сотрудничает с Россией. Он постоянно объяснял туркам выгоды продления «зерновой сделки», создания в стране газового хаба и т. д. А ведь раньше мы практически никогда не видели на экранах оправдывающегося Эрдогана. И это само по себе говорит о многом».
Напомним, 15 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил турецкого коллегу Реждепа Эрдогана «с завоеванием большинства голосов» на президентских и парламентских выборах в Турции. По данным ЦИК Турции, после обработки 100% избирательных урн Эрдоган набрал 49,35% голосов избирателей, его основной конкурент Кемаль Кылычдароглу – 45%. Разрыв между ними составил более 2,6 миллиона голосов. На парламентских выборах, по информации ЦИК, «Республиканский альянс» Эрдогана получил 49,74% голосов, или 324 из 600 мест в парламенте. А оппозиционный «Народный альянс» во главе с Кылычдароглу — 34,94%, или 212 мест.