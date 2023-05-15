Политолог Артур Атаев назвал три фактора, приведших ко второму туру выборов в Турции

Для победы в первом туре кандидат в президенты должен был набрать 50% плюс один голос. Поскольку ни один из кандидатов не набрал достаточного количества голосов, второй тур президентских выборов пройдет в Турции 28 мая. Ранее турецкий ЦИК сообщал, что Эрдогана поддержали более половины (55,36%) из числа проживающих за пределами страны турок. Сам Эрдоган заявил, что «с явным отрывом» лидирует на выборах главы государства.