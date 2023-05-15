«Ростех» завершил разработку зенитного ракетного комплекса «Птицелов» на базе БМД-4М

Боевой модуль ЗРК «Сосна» оснащен двумя пусковыми установками с 12 ракетами «Сосна-Р», которые способны поразить технику противника на расстоянии до десяти и на высоте до пяти километров. Основное отличие «Птицелова» от своего аналога — возможность десантирования из военно-транспортных самолетов.