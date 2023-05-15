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«Ростех» завершил разработку зенитного ракетного комплекса «Птицелов» на базе БМД-4М

Армия
«Ростех» завершил разработку зенитного ракетного комплекса «Птицелов» на базе БМД-4М

Холдинг «Высокоточные комплексы» закончил разработку ЗРК «Птицелов» на базе шасси БМД-4М для ВДВ. Об этом сообщил РИА Новости «Ростех».

Компания напомнила, что ранее разработала на базе БМП-3 зенитно ракетный комплекс «Сосна». Сейчас он находится на стадии испытаний.

«Аналогичная машина разработана в интересах ВДВ на базе БМД-4М», — отметили в корпорации.

Боевой модуль ЗРК «Сосна» оснащен двумя пусковыми установками с 12 ракетами «Сосна-Р», которые способны поразить технику противника на расстоянии до десяти и на высоте до пяти километров. Основное отличие «Птицелова» от своего аналога — возможность десантирования из военно-транспортных самолетов.

Ранее «Ростех» сообщил об увеличении выпуска композитных материалов для истребителей пятого поколения Су-57. Это позволит увеличить авиапарк новых боевых машин.
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