Российский посол Братчиков заявил о готовности Словакии нарастить контингент НАТО

Власти Словакии приняли решение об адаптации и модернизации военных объектов под присутствие НАТО. Об этом заявил в беседе с «Известиями» посол России в республике Игорь Братчиков.
Дипломат указал, что по решению словацких властей на территории страны могут единовременно находиться до трех тысяч военных НАТО. Под их присутствие проводится модернизация имеющихся в стране военных объектов, а также их адаптация под виды вооружений и военной техники Североатлантического альянса.
Братчиков указал, что власти Словакии неоднократно заявляли о готовности к расширению военного контингента. По его словам, словацкое правительство в последнее время взяло курс на разрушение отношений с Россией. Об этом информирует RT.