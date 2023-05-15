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Российский посол Братчиков заявил о готовности Словакии нарастить контингент НАТО

Политика
Российский посол Братчиков заявил о готовности Словакии нарастить контингент НАТО

Власти Словакии приняли решение об адаптации и модернизации военных объектов под присутствие НАТО. Об этом заявил в беседе с «Известиями» посол России в республике Игорь Братчиков.

Дипломат указал, что по решению словацких властей на территории страны могут единовременно находиться до трех тысяч военных НАТО. Под их присутствие проводится модернизация имеющихся в стране военных объектов, а также их адаптация под виды вооружений и военной техники Североатлантического альянса.

Братчиков указал, что власти Словакии неоднократно заявляли о готовности к расширению военного контингента. По его словам, словацкое правительство в последнее время взяло курс на разрушение отношений с Россией. Об этом информирует RT.
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