Российский посол Братчиков заявил о готовности Словакии нарастить контингент НАТО

Дипломат указал, что по решению словацких властей на территории страны могут единовременно находиться до трех тысяч военных НАТО. Под их присутствие проводится модернизация имеющихся в стране военных объектов, а также их адаптация под виды вооружений и военной техники Североатлантического альянса.