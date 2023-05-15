«Избавляются от старья»: аналитик Красноперов о перспективе передачи Киеву французских истребителей

Франции верить нельзя, когда-то речи о поставках танков Leopard тоже не шло. Так что у Киева может появится западная воздушная техника, считает военный аналитик Андрей Красноперов.
Ранее газета Politico со ссылкой на неназванного представителя администрации Франции сообщила, что в Елисейском дворце считают преждевременным вопрос о возможной передаче Украине современных истребителей.
«Это обсуждение немного преждевременно», — отметил источник издания.
По данным журналистов, в первую очередь ВСУ нуждаются в боевой технике, бронетехнике, танках и артиллерийских системах различного калибра.
«Зеленский также выразил необходимость защиты неба от атак беспилотников или ракет… Франция продолжит поставки… Будет предложено больше самых современных систем», — добавил чиновник.
Комментируя сообщение Politico летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов сообщил, что Пятой республике доверять нельзя.
«Есть такая старая поговорка — не доверяйте французам. И вот в Елисейском дворце говорят, что обсуждать поставки истребителей преждевременно. Но как мы помним, еще год назад речи о поставках британских танков Leopard тоже речи не шло. Так что передача Dassault Rafale вполне возможна, но только в случае с переброской экипажей, потому что на Украине единицы летчиков, способных управлять такими самолетами», — отметил эксперт.
Аналитик добавил, что для Парижа подобные поставки более чем удобны, так как можно избавиться от машин старых модификаций взамен на другие образцы воздушной техники или же финансовую помощь на постройку новых.
«Вот они все (страны Запада — Прим. ФАН) избавляются от старья. Та же Польша, страны Прибалтики, им от США и партнеров поступает другая техника, взамен устаревшей. Так что это просто бизнес, ничего общего со рвением на помощь киевскому режиму», — заключил Красноперов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.