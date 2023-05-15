Авиаперевозчики России запросили у властей Грузии разрешение начать полеты между странами

Российские авиакомпании обратились в Агентство гражданской авиации Минэкономики Грузии за разрешением начать перелеты между странами, сообщили в ведомстве.
При этом в агентстве не уточнили какие именно перевозчики направили к ним обращение.
«Сообщаем, что по состоянию на сегодня в Агентство гражданской авиации поступили заявления нескольких (российских. — Прим.ред.) авиакомпаний с просьбой начать регулярное воздушное сообщение между Грузией и Россией», — говорится в публикации.
Решение о возобновлении полетов будет приниматься в отношении каждой отдельной компании, добавили в Минэкономики. При этом будет учитываться не только деятельность перевозчиков, но и наличие санкционных ограничений, подчеркнули чиновники.
Власти США ранее пригрозили Тбилиси санкциями за возобновление авиасообщения с Россией. Об этом сообщала Национальная служба новостей.