Продажи квадрокоптеров в российских интернет-магазинах выросли в 20 раз

В первом квартале 2023 года в России рекордно увеличились продажи квадрокоптеров. Данные некоторых маркетплейсов говорят о десятикратном росте. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию аналитической компании Moneyplace.
Согласно данным, на Wildberries за первые три месяца года были проданы 26,7 тысяч аппаратов, в аналогичном периоде прошлого года продажи не превышали двух тысяч. В финансовом эквиваленте результаты возросли до 88 миллионов рублей, то есть в 10 раз. Средний чек составил 3,4 тысячи рублей.
На Ozon выкупили 17,6 тысяч дронов — это в 15 раз больше показателя годичной давности. В денежном выражении продажи увеличились до 57 миллионов рублей при среднем чеке в пять тысяч рублей.
Активных продавцов квадрокоптеров на Wildberries и Ozon также стало больше на 400 и 500%, соответственно. Наибольшим спросом пользуются устройства для любительской съемки и для детей.
Первый замгендиректора FlyDrone Александр Каниовский подтвердил рост востребованности подобной аппаратуры, при этом он отмечает, что у официальных ретейлеров тенденция менее выражена из-за ограниченного выбора.
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