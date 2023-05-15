Продажи квадрокоптеров в российских интернет-магазинах выросли в 20 раз

Согласно данным, на Wildberries за первые три месяца года были проданы 26,7 тысяч аппаратов, в аналогичном периоде прошлого года продажи не превышали двух тысяч. В финансовом эквиваленте результаты возросли до 88 миллионов рублей, то есть в 10 раз. Средний чек составил 3,4 тысячи рублей.