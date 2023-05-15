У госпитализированного с инсультом режиссера Глеба Панфилова диагностировали пневмонию

Народный артист РСФСР, режиссер и сценарист Глеб Панфилов, которого госпитализировали с инсультом, остается в больнице. О его состоянии рассказал директор «Ленкома» Марк Варшавер.
Медики диагностировали у режиссера еще один недуг. По словам Варшавера, у Панфилова развилась пневмония. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «Звезда».
Напомним, что 88-летнего сценариста ранее госпитализировали в институт Склифосовского. Директор «Ленкома» сообщил, что Панфилов упал и у него образовался инсульт головного мозга.