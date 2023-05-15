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Глава суданских СБР Дагло опроверг слухи о своей гибели

Весь мир
Глава суданских СБР Дагло опроверг слухи о своей гибели

Хартум, 15 мая. Командующий Силами быстрого реагирования (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло, также известный как Хамедти, опроверг слух о своей гибели, пишут арабские СМИ.

Он опубликовал пост в социальных сетях, в котором заявил о ложной информации относительно его смерти.

«Заговорщики государственного переворота работают над методом распространения деструктивных слухов, направленных на уничтожение Судана», — написал командующий СБР.

Дагло пояснил, что некоторые люди желают ему смерти и распространяют ложную информацию, так как страдают от потерь, нанесенных СБР. Кроме того, он отметил свое хорошее здоровье и успех военных операций Сил быстрого реагирования.

Ранее командующий СБР обсудил с главой МИД Египта инициативы, направленные на прекращение конфликта в Судане.
Мухаммад Хадман Дагло хартум Судан
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