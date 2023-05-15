Два крупных лесных пожара ликвидированы в Тюменской области

В Тюменской области, как и во многих других регионах страны, продолжаются лесные и ландшафтные пожары. Накануне, 14 мая, два крупных возгорания полностью ликвидированы в Ишимском и Аромашевском районах.
По сообщению информационного центра регионального правительства, на утро 15 мая ни одного природного пожара не зарегистрировано. Экстренные службы сосредоточивают свои усилия на патрулировании и профилактической работе, чтобы не допустить новых возгораний, сообщает сетевое издание «МегаТюмень».
В настоящий момент на территории Тюменской области ситуация находится под контролем. Благодаря усилиям сотрудников экстренных служб и помощи добровольцев удалось устранить угрозу населенным пунктам.