Два крупных лесных пожара ликвидированы в Тюменской области

По сообщению информационного центра регионального правительства, на утро 15 мая ни одного природного пожара не зарегистрировано. Экстренные службы сосредоточивают свои усилия на патрулировании и профилактической работе, чтобы не допустить новых возгораний, сообщает сетевое издание «МегаТюмень».